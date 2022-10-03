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inform.kz Сегодня, 00:33
154
Фото: inform.kz

Казахстан завоевал три золота на Всемирных играх кочевников в Турции

Три золотые медали завоевали казахстанцы на IV Всемирных играх кочевников в турецком Изнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Золото завоевал спортсмен сборной Казахстана по казакша курес Марат Ныгматуллаев. Ещё одно золото принесла команда по кокпару, которые в финале обыграли сборную Кыргызстана со счётом 4:3.

Также борцы из Казахстана завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали. 

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#Всемирные игры кочевников #спорт
Журналист
Сегодня, 00:33
154
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