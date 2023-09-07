Казахстан запустил прямой рейс в Тель-Авив

Казахстан открыл прямой рейс в Тель-Авив по маршруту Алматы – Тель-Авив с частотой 2 рейса в неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации министерства транспорта РК.

Сегодня авиакомпанией "Эйр Астана" запущен первый прямой рейс из Алматы в Тель-Авив.

Как сообщили в ведомстве, из Алматы в Тель-Авив воздушные судах типа Airbus 321 будут летать два раза в неделю - в четверг и в воскресенье.