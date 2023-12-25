Казахстан занял лидирующую строчку по росту ВВП среди стран Центральной Азии и СНГ

Среди стран Центральной Азии и СНГ Казахстан занимает ведущее место по объёмам валового внутреннего продукта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

По оценкам аналитиков Международного валютного фонда, на 2023 год объём ВВП в Казахстане должен составить 259,3 миллиарда долларов. Это на 15% в стоимостном выражении (а если считать в абсолютных цифрах — на 33,8 миллиарда долларов больше, чем в 2022 году).

По ВВП Казахстан обогнал Узбекистан, Беларусь, Грузию, Армению, Молдову, Кыргызстан и Таджикистан.

Более высокий, чем у Казахстана, показатель только у России.

Экономисты МВФ также прогнозируют, что к 2028 году ВВП Казахстана достигнет 354,7 миллиарда долларов — на 36,8%, или на 95,4 миллиарда долларов больше в стоимостном выражении, чем в 2023 году.