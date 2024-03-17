Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве криптовалюты

В Казахстане арестован россиянин, которого подозревают в вымогательстве крупных сумм в криптовалюте на тайском острове Самуи. Мужчину разыскали спустя два года после его побега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bangkok Post.

43-летний Данила Югай стал последним из шести задержанных фигурантов этого дела. По версии следствия, мужчина причастен к вымогательству 1,8 миллиона бат в криптовалюте (более 22 миллионов тенге) у двух российских риэлторов.

Интерпол арестовал Данилу в Казахстане и в пятницу вечером отправил его обратно в Таиланд через аэропорт Суварнабхуми рейсом авиакомпании Air Astana.

Ордер на арес выдал суд тайской провинции Самуи 3 октября 2022 года, за сговор с целью кражи, физическое насилие без причинения телесного или психического вреда и принуждение людей с помощью скрытых угроз.

Генерал-лейтенант Сурафонг Таномджит, комиссар 8-го полицейского округа провинции, поручил полицейской команде доставить подозреваемого обратно на Самуи, популярный туристический остров в провинции Сурат Тани.

Граждане России, 31-летние супруги Евгений и Екатерина Абдуллины, заявили о преступлении 15 сентября 2022 года. Пострадавшие рассказали, что четверо иностранцев, прибывших на черном фургоне, и двое других иностранцев на красном мотоцикле столкнулись с ними в кафе на острове Самуи. Группа угрожала им и вымогала 1,8 миллиона бат.

"Полиция начала расследование, в результате которого были установлены все личности подозреваемых: троих граждан Казахстана, двух граждан Германии и одного россиянина. Среди подозреваемых — 37-летний казахстанец Андрей Нижегородцев, который, по версии следствия, он был лидером банды, был арестован в Паттайе 28 сентября 2022 года. Четверых его сообщников поймали на острове Самуи. Последний подозреваемый — Данила Югай сумел сбежать, прежде чем был задержан Интерполом", — сообщает издание.

В полиции сообщили, что подозреваемые, причастные к делу о вымогательстве, прежде чем их поймали, промышляли, путешествуя между четырьмя провинциями Чонбури, Самутпракан, Пхукет и Сураттхани.