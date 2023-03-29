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asiaplustj.info Сегодня, 09:52
216
Сегодня, 09:52
216
Фото: asiaplustj.info

Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

С 8 апреля вводится запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz. Согласно приказу от 24 марта 2023 года № 118 утверждён перечень нефтепродуктов, запрещённых или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

К слову, запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС ввели в Казахстане до 2025 года. 

"Ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

В список запрещённых или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.

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Сегодня, 09:52
216
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