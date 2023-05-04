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akorda.kz Сегодня, 13:09
249
Сегодня, 13:09
249
Фото: akorda.kz

"Казахстан — второй по значимости торговый партнёр Таджикистана" — Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего официального визита в Астану отметил, что Казахстан является вторым по значимости торговым партнёром Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы настроены и далее последовательно развивать сотрудничество с Казахстаном, все аспекты отношения выстроены на принципах стратегического партнёрства.

Отрадно, что за годы сотрудничества мы добились взаимных успехов в сотрудничестве. Этому способствует регулярный политический диалог на высшем уровне. За это время созданы эффективные механизмы сотрудничества и солидная правовая база, которую мы дополним пакетом документов.

Важнейшим компонентом наших взаимоотношений является торгово-экономическое сотрудничество. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре торговли Таджикистана. В ходе вашего визита в Таджикистана мы договорились с вами довести товарооборот до двух миллиардов (долларов - Авт.). Отрадно, что эта задача планомерно реализуется. В прошлом году товарооборот достиг отметки полтора миллиарда, его рост составил 20 процентов. Казахстан занимает второе место среди торговых партнёров Таджикистана", — рассказал Рахмон.

Президент Таджикистана также подвёл итоги бизнес-форума между двумя странами, который прошёл накануне в Астане.

"В преддверии визита в Астану мы провели серию мероприятий экономического характера. Уверен, что результаты сотрудничества межправительственной комиссии, делового совета будут содействовать поступательному движению в наших торгово-экономических сферах.В рамках бизнес-форума подписаны торговые соглашения и контракты на общую сумму один миллиард 800 миллионов долларов. Но с учётом поставки концентратов восемьсот миллионов — это получается два миллиарда шестьсот миллионов. Это около трёх миллиардов. Это указывает на огромный потенциал торгово-экономических отношений между странами", — отметил президент Таджикистана.

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Журналист
Сегодня, 13:09
249
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