"Казахстан — второй по значимости торговый партнёр Таджикистана" — Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего официального визита в Астану отметил, что Казахстан является вторым по значимости торговым партнёром Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы настроены и далее последовательно развивать сотрудничество с Казахстаном, все аспекты отношения выстроены на принципах стратегического партнёрства.

Отрадно, что за годы сотрудничества мы добились взаимных успехов в сотрудничестве. Этому способствует регулярный политический диалог на высшем уровне. За это время созданы эффективные механизмы сотрудничества и солидная правовая база, которую мы дополним пакетом документов.

Важнейшим компонентом наших взаимоотношений является торгово-экономическое сотрудничество. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре торговли Таджикистана. В ходе вашего визита в Таджикистана мы договорились с вами довести товарооборот до двух миллиардов (долларов - Авт.). Отрадно, что эта задача планомерно реализуется. В прошлом году товарооборот достиг отметки полтора миллиарда, его рост составил 20 процентов. Казахстан занимает второе место среди торговых партнёров Таджикистана", — рассказал Рахмон.