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"Казахстан — второй по значимости торговый партнёр Таджикистана" — Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего официального визита в Астану отметил, что Казахстан является вторым по значимости торговым партнёром Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы настроены и далее последовательно развивать сотрудничество с Казахстаном, все аспекты отношения выстроены на принципах стратегического партнёрства.
Отрадно, что за годы сотрудничества мы добились взаимных успехов в сотрудничестве. Этому способствует регулярный политический диалог на высшем уровне. За это время созданы эффективные механизмы сотрудничества и солидная правовая база, которую мы дополним пакетом документов.
Важнейшим компонентом наших взаимоотношений является торгово-экономическое сотрудничество. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре торговли Таджикистана. В ходе вашего визита в Таджикистана мы договорились с вами довести товарооборот до двух миллиардов (долларов - Авт.). Отрадно, что эта задача планомерно реализуется. В прошлом году товарооборот достиг отметки полтора миллиарда, его рост составил 20 процентов. Казахстан занимает второе место среди торговых партнёров Таджикистана", — рассказал Рахмон.
Президент Таджикистана также подвёл итоги бизнес-форума между двумя странами, который прошёл накануне в Астане.
"В преддверии визита в Астану мы провели серию мероприятий экономического характера. Уверен, что результаты сотрудничества межправительственной комиссии, делового совета будут содействовать поступательному движению в наших торгово-экономических сферах.В рамках бизнес-форума подписаны торговые соглашения и контракты на общую сумму один миллиард 800 миллионов долларов. Но с учётом поставки концентратов восемьсот миллионов — это получается два миллиарда шестьсот миллионов. Это около трёх миллиардов. Это указывает на огромный потенциал торгово-экономических отношений между странами", — отметил президент Таджикистана.
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