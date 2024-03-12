Казахстан возглавил топ направлений для туристов из ОАЭ на Ораза айт
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Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ в священный месяц Рамадан. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner, передаёт BaigeNews.kz.
Наиболее предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля. Более половины опрошенных путешественников (51 процент) предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше.
"Казахстан значительно опережает другие популярные направления с увеличением интереса на 195 процентов", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.
Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так:
- Казахстан;
- Сейшельские Острова;
- Кипр;
- Япония;
- Вьетнам;
- Оман;
- Швейцария;
- Кения;
- Маврикий;
- Греция.
Эксперт Skyscanner по путешествиям Аюб Эль Мамун отметил, что выбор Казахстана связан с стремлением жителей ОАЭ к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время праздника Ид аль-Фитр, что также отражает эффективное развитие туризма в Казахстане.
Данные системы eQonaq АО "НК "Kazakh Tourism" подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение числа посетителей с 2 963 в 2022 году до 6 051 туриста в 2023 году.
Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяются Алматы, Астану и Алматинскую область.
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