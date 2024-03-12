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Казахстан возглавил топ направлений для туристов из ОАЭ на Ораза айт

Сегодня, 21:08
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: pxhere.com

Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ в священный месяц Рамадан. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля. Более половины опрошенных путешественников (51 процент) предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше.

"Казахстан значительно опережает другие популярные направления с увеличением интереса на 195 процентов", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.

Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так: 

  • Казахстан;
  • Сейшельские Острова;
  • Кипр;
  • Япония;
  • Вьетнам;
  • Оман;
  • Швейцария;
  • Кения;
  • Маврикий;
  • Греция. 

Эксперт Skyscanner по путешествиям Аюб Эль Мамун отметил, что выбор Казахстана связан с стремлением жителей ОАЭ к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время праздника Ид аль-Фитр, что также отражает эффективное развитие туризма в Казахстане.

Данные системы eQonaq АО "НК "Kazakh Tourism" подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение числа посетителей с 2 963 в 2022 году до 6 051 туриста в 2023 году. 

Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяются Алматы, Астану и Алматинскую область.

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