Казахстан возглавил топ направлений для туристов из ОАЭ на Ораза айт

Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ в священный месяц Рамадан. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля. Более половины опрошенных путешественников (51 процент) предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше.

"Казахстан значительно опережает другие популярные направления с увеличением интереса на 195 процентов", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.

Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так:

Казахстан;

Сейшельские Острова;

Кипр;

Япония;

Вьетнам;

Оман;

Швейцария;

Кения;

Маврикий;

Греция.

Эксперт Skyscanner по путешествиям Аюб Эль Мамун отметил, что выбор Казахстана связан с стремлением жителей ОАЭ к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время праздника Ид аль-Фитр, что также отражает эффективное развитие туризма в Казахстане.

Данные системы eQonaq АО "НК "Kazakh Tourism" подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение числа посетителей с 2 963 в 2022 году до 6 051 туриста в 2023 году.

Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяются Алматы, Астану и Алматинскую область.