Казахстан улучшил позиции в рейтинге открытых данных

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Казахстан поднялся на шесть позиций во всемирном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN). В 2020 году страна занимала 54-е место, теперь - 48-е, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"В 2021-2022 годы общий балл Казахстана увеличился с 57 до 59 по охвату данных и с 65 до 68 по открытости данных. Рейтинг оценивает полноту статистических предложений страны и степень соответствия содержащейся в них информации международным стандартам открытости", - пояснили в бюро.

Сингапур занял в списке первое место, следом идут Дания и Финляндия.

Всемирный рейтинг открытых данных Open Data Inventory (ODIN) разработан и реализуется международной некоммерческой организацией Open Data Watch. ODIN оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных.