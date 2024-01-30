Казахстан улучшил свои позиции в Индексе восприятия коррупции

Казахстан поднялся в Индексе восприятия коррупции Transparency International, получив + 3 балла (39 из 100), передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году Казахстан находился на 101 месте, сейчас на 93 из 180 стран.

"Это очень серьезный результат за 1 год и самая лучшая ситуация за все время исследования. Особенно с учетом того, что наибольший рост был в вопросах демократии. По словам организации этому способствовала активизация гражданского общества после Қаңтара. Надеюсь теперь, власти поймут, что гражданское общество это полноценный партнер в вопросах управления государством и от нас много что зависит", - написал Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов на странице в Facebook.

Как отметили в Transparency International, Казахстан (39 баллов) демонстрирует определенные успехи в борьбе с коррупцией, в том числе путем проведения правовых реформ и возвращения похищенных активов.

"Однако эти усилия сводятся на нет в условиях авторитарного режима, наряду с недостаточной прозрачностью и независимостью судебной системы. Все это, вместе с непрекращающимся давлением со стороны влиятельных политических элит, создает благоприятную почву для процветания коррупции. Чтобы двигаться вперед, Казахстану необходимы антикоррупционные инициативы, которые были бы всеохватными, прозрачными и свободными от политического вмешательства, а также более широкие демократические реформы", - говорится в сообщении.