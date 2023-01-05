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Казахстан сумел сохранить свою государственность - политолог Каукенов об итогах Кантара
Январская трагедия изменила самоощущение казахстанцев, считает политолог Адиль Каукенов. Эксперт поделился с BaigeNews.kz своим видением произошедших год назад событий и последовавших за ними изменений.
Одной из главных причин "Кантара" он назвал заговор элит, который наслоился на недовольные настроения в обществе.
"Одна из главных причин январской трагедии - элитный заговор, который причём наложился на социальный протест, но этот социальный протест также сложился именно из-за потребительского отношения части элит к обществу. В рамках заговора были специально предприняты меры для провокаций, обострения ситуации для того, чтобы сместить законную легитимную власть в руки заговорщиков, по которым сейчас открыты судебные дела, и идёт следствие. Важно заметить, что этими беспорядками также воспользовались криминальные элементы, что мы видели в рамках огромного количества случаев мародёрства прежде всего в Алматы и в ряде регионов, где был нанесён удар как бизнесу, так и обычным гражданам", - считает А. Каукенов.
Как известно, январские события повлекли за собой ряд системных политических и экономических реформ в стране. Но не только - Кантар также развеял сложившееся в обществе заблуждение, что протесты в Казахстане невозможны:
"Январская трагедия изменила многое. Прежде всего самоощущение в Казахстане как на элитарном, так и на общем уровне, в том плане, что стало понятно, что далеко не так проста ситуация в Казахстане. Когда был момент пика нефтяных цен, сложилось впечатление, что в Казахстане нет больше проблем, и есть ощущение, что мы входим в число самых передовых экономик мира, что, естественно, заблуждение. Плюс, сложилось впечатление, что, в принципе, при любых условиях в Казахстане невозможны никакие волнения. Январь "показал", что это не так, что есть много слоёв в обществе, которые являются мощной социальной базой для любых не только протестов, но и таких явлений, как беспорядки, поджоги и мародёрства (...). Власть и население смогли консолидироваться вокруг фигуры президента К-Ж. Токаева, что подтвердил сначала референдум, а потом его переизбрание на пост президента в ходе выборов. Тем самым реформы Токаева, с которыми он стартовал в начале своего срока, получили новое "дыхание". Эти реформы проводятся масштабно. Ведь на референдум были выведены и идеи того, как вообще казахстанцы относятся к реформированию. И казахстанцы проголосовали "за", - подчеркнул эксперт.
Какие выводы сделал народ по итогам январских событий? Политолог считает, что полноценное заключение давать ещё рано.
"Выводы на самом деле сделаны и очень многие, другое дело, что каждый делал для себя свой вывод. Наверное, одного года ещё недостаточно чтобы анализировать все события. Есть множество кривотолков, есть разные рассуждения об этом. Здесь надо исходить из принципа "всё хорошо, что хорошо кончается". Казахстан сумел сохранить свою государственность, не началась гражданская война, власть не смогли захватить непорядочные люди. Важно, что после январских событий Казахстан сумел обрести идею и волю двигаться вперёд, в сторону того, чтобы страна стала действительно экономически развитой и прогрессивной. Поэтому задача Казахстана - удержать этот драйв и сделать так, чтобы все заявленные реформы пришли к своему логическому завершению и принесли благоприятный эффект для каждого из нас",- заключил А. Каукенов.
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