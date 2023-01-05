Казахстан сумел сохранить свою государственность - политолог Каукенов об итогах Кантара

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Январская трагедия изменила самоощущение казахстанцев, считает политолог Адиль Каукенов. Эксперт поделился с BaigeNews.kz своим видением произошедших год назад событий и последовавших за ними изменений.

Одной из главных причин "Кантара" он назвал заговор элит, который наслоился на недовольные настроения в обществе.

"Одна из главных причин январской трагедии - элитный заговор, который причём наложился на социальный протест, но этот социальный протест также сложился именно из-за потребительского отношения части элит к обществу. В рамках заговора были специально предприняты меры для провокаций, обострения ситуации для того, чтобы сместить законную легитимную власть в руки заговорщиков, по которым сейчас открыты судебные дела, и идёт следствие. Важно заметить, что этими беспорядками также воспользовались криминальные элементы, что мы видели в рамках огромного количества случаев мародёрства прежде всего в Алматы и в ряде регионов, где был нанесён удар как бизнесу, так и обычным гражданам", - считает А. Каукенов.

Как известно, январские события повлекли за собой ряд системных политических и экономических реформ в стране. Но не только - Кантар также развеял сложившееся в обществе заблуждение, что протесты в Казахстане невозможны:

"Январская трагедия изменила многое. Прежде всего самоощущение в Казахстане как на элитарном, так и на общем уровне, в том плане, что стало понятно, что далеко не так проста ситуация в Казахстане. Когда был момент пика нефтяных цен, сложилось впечатление, что в Казахстане нет больше проблем, и есть ощущение, что мы входим в число самых передовых экономик мира, что, естественно, заблуждение. Плюс, сложилось впечатление, что, в принципе, при любых условиях в Казахстане невозможны никакие волнения. Январь "показал", что это не так, что есть много слоёв в обществе, которые являются мощной социальной базой для любых не только протестов, но и таких явлений, как беспорядки, поджоги и мародёрства (...). Власть и население смогли консолидироваться вокруг фигуры президента К-Ж. Токаева, что подтвердил сначала референдум, а потом его переизбрание на пост президента в ходе выборов. Тем самым реформы Токаева, с которыми он стартовал в начале своего срока, получили новое "дыхание". Эти реформы проводятся масштабно. Ведь на референдум были выведены и идеи того, как вообще казахстанцы относятся к реформированию. И казахстанцы проголосовали "за", - подчеркнул эксперт.

Какие выводы сделал народ по итогам январских событий? Политолог считает, что полноценное заключение давать ещё рано.