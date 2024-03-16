Казахстан создал генетический банк семян лесных растений

Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов РК совместно со Всемирным банком успешно реализует проект по устойчивому восстановлению ландшафтов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для сохранения экосистем и будущего восстановления лесов Всемирный Банк запустил проект по устойчивому восстановлению ландшафтов в Казахстане, в рамках которого создается генетический банк семян. Генетический банк семян лесных пород – это хранилище генетического материала растений, которое позволяет сохранить и поддерживать разнообразие видов и генетическую целостность лесов. Он представляет собой уникальную платформу, где собираются и хранятся семена различных лесных пород, собранные в разных регионах Казахстана. Банк выполняет функцию запасника генетической информации, которая может быть использована для восстановления лесов после пожаров, болезней, вырубки и других чрезвычайных ситуаций.

Список древесных пород, подлежащих хранению в банке семян, был составлен путем ранжирования пород по статусу сохранения, распространенности в ландшафте, уязвимости к вредителям и болезням. В него были включены: 46 видов краснокнижных древесных растений, являющиеся уникальными и редкими видами; перспективные виды, которые обладают потенциалом для активной озеленительной деятельности; лесообразующие породы, которые играют важную роль в формировании лесов.

"Сохранение и размножение этих растений и пород в банке семян является необходимым шагом для обеспечения долгосрочной устойчивости ландшафтов Казахстана. Это позволит использовать их для восстановления лесов, повышения биоразнообразия и борьбы с последствиями деградации земель и изменения климата", - сообщил Е. Кутпанбаев, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Лаборатория банка разрабатывает способ получения безвирусного, генетически однородного посадочного материала для массового тиражирования методом микроклонирования. Это сокращенный и ускоренный способ размножения растений. Также был выработан метод получения клонового посадочного материала и создан банк генов меристем, где происходит хранение в условиях "invitro" для различных пород древесно-кустарниковых растений. Среди них яблони Сиверса Иле-Алатауской популяций, березы Карельской, березы Маньчжурской, березы бумажной и другие.