Казахстан соберет больше 15 млн тонн хлеба

В Казахстане близится к завершению уборка зерновых. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

- СКО уже завершила уборку зерновых культур. В Костанайской и Акмолинской областях уже более 90% уборки завершено, - сказал Азат Султанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в этом месяце планируются завершить уборочные работы.

- В целом прогноз, который мы ранее давали, он уточненный, это 15,6 млн тонн зерна. Он пока подтверждается. С учетом переходящих остатков прошлого года, это качественное зерно, того объема нам будет полностью достаточно для обеспечения внутреннего рынка социально значимыми продуктами, где используется зерно для производства, то есть – это мука, макароны, хлеб. Цена на социальный хлеб регулируется через специальную программу субсидирования, поэтому здесь жителям страны опасаться не стоит, - отметил Азат Султанов.

Ранее эксперты прогнозировали, что АПК страны потеряло до половины урожая зерновых: общий урожай качественного зерна составит до 7 млн тонн. Остальное зерно будет признано как неклассное, из-за того, что оно проросло уже на полях и ее не принимают на элеваторах.