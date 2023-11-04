Казахстан разрешил транзит пшеницы через свою территорию
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С 3 ноября 2023 года официально разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр министерства сельского хозяйства РК.
По данным МСХ 25 сентября 2023 года был введен запрет на ввоз пшеницы на территорию РК железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий.
Ограничения также не распространялись на транзитные ж/д перевозки пшеницы через Казахстан.
При этом, для исключения двоякого толкования введенного запрета на ввоз пшеницы, Приказом МСХ от 30.10.23 г. № 372 внесены изменения в Приказ МСХ от 25 сентября 2023 года № 337 в части нераспространения запрета на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.
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