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Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о погранпредставителях Сегодня, 17:19
165
Сегодня, 17:19
165

Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о погранпредставителях

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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#Казахстан #Кыргызстан #протокол
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
165
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