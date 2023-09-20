Казахстан присоединился к коалиции мировых лидеров по искоренению туберкулёза

В ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Казахстан при поддержке Партнёрства Стоп ТВ присоединился к Коалиции мировых лидеров по искоренению туберкулёза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это подтверждает высокую приверженность нашей страны к борьбе с туберкулёзом и подчёркивает важную роль совместных усилий всех стран мира в достижении общих целей по искоренению туберкулёза как проблемы общественного здравоохранения", - сообщили в ведомстве.

На запуске Коалиции приняли участие министры здравоохранения Казахстана, Индонезии, Кении, Танзании, Филиппин и Южной Африки.

Глава Минздрава РК Ажар Гиният отметила, что Казахстан достиг заметных успехов в борьбе с туберкулёзом. Показатель заболеваемости за последние пять лет снизился на 24,2 процента, показатель смертности - в 1,7 раза, распространённость инфекции снизилась в 2,3 раза.

Вступление Казахстана в Коалицию стран даст возможность искоренить туберкулёз как угрозу общественному здравоохранению, для чего в стране создаются все условия:

- обеспечена политическая поддержка государства, что отражено в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Дорожной карте развития фтизиатрической и пульмонологических служб в РК на 2023-2025 годы;

- утверждены НПА, протоколы и новые руководства по ТБ, соответствующие рекомендациям ВОЗ;

- обеспечен всеобщий доступ пациентов к новым быстрым молекулярно-генетическим методам выявления заболевания, внедрено лечение новыми препаратами, короткими и индивидуальными режимами лечения;

- осуществляется пациент-ориентированный подход, децентрализация услуг на уровне ПМСП, расширение вовлечения организаций гражданского общества для работы с лицами из групп высокого риска и труднодоступными группам населения;

- внедряется видеосопровождаемое лечение, оказывается социальная поддержка больным туберкулезом,

- усилены системы мониторинга и оценки, совершенствуется национальный регистр больных туберкулезом, обеспечивается устойчивое финансирование противотуберкулезной службы и сотрудничество с техническими партнерами и международными донорами;

- проводятся современные операционные исследования, развивается Национальное партнёрство Остановим туберкулёз в Казахстане.