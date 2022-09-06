Казахстан представил программу возвращения тигра "домой" на Международном форуме

В состав казахстанской делегации вошли вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, директор департамента международного сотрудничества Айгерим Куат, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев, советник посольства РК в России Максат Суюндиков и директор представительства Всемирного фонда дикой природы в РК (WWF) Григорий Мазманянц.

На форуме представили детальную экспозицию части территории Южного Прибалхашья. Выставочная конструкция позволила подробнее ознакомить и расширить представление общественности о будущем "доме" тигра.

Напомним, что Казахстан объявил о готовности вернуть дикую кошку в природу на первом международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле в 2010 году. Спустя семь лет, в результате усилий учёных Казахстана, России и других стран, была разработана Программа реинтродукции тигра в стране. Её поддержала группа экспертов по диким кошкам Международного союза охраны природы. В сентябре 2017 года состоялось подписание меморандума между Всемирным фондом дикой природы (WWF) и правительством Казахстана о её реализации в Казахстане.

На протяжении четырёх лет, с момента создания в 2018 году государственного природного резервата "Иле-Балхаш", идёт активная работа по восстановлению экосистемы. Сейчас реализуется первый этап программы реинтродукции тигра в Южном Прибалхашье.

"Программа реинтродукции тигра рассчитана не менее чем на 35 лет и включает в себя три основных этапа: подготовка территории, выпуск хищника и мониторинг роста популяции. Сейчас мы находимся в середине первого этапа программы, в ходе которого успешно ведутся работы по восстановлению экосистемы, по охране территории и увеличению численности копытных животных", - рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова.

Сейчас в резервате построены кордоны, обеспечена связь и налажена полноценная охрана территории. Проводятся мероприятия по восстановлению пострадавших от пожаров и недостатка воды в реке Или и озере Балхаш тугайных лесов.

"Территория резервата представляет собой природный комплекс, включающий разнообразные природные экосистемы от полупустыни, пойменных и саксауловых лесов до водно-болотных угодий. Столь выгодное географическое положение и богатые кормом места создают благоприятные условия для размножения диких зверей и большого количества птиц. Биоразнообразие резервата насчитывает около 40 видов млекопитающих, 284 вида птиц и более 420 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу Казахстана. К примеру, в мае 2022 года было высажено более 15 тысяч саженцев лоха, туранги и ивы", – отметила вице-министр.

Также с 2019 года реализуется реинтродукция краснокнижного бухарского оленя, 150 особей уже вернулись на свою историческую родину, откуда исчезли более века назад. Помимо этого, существенно увеличилась численность кабанов и джейранов. В этом году планируется начать реинтродукцию куланов.

"Процесс реинтродукции – это крайне важный и надёжный способ восстановления или увеличения популяций исчезающих животных в своей естественной среде. Исходя из разных мониторинговых данных, в Иле-Балхашском резервате обитают от тысячи до двух тысяч копытных, и мы видим устойчивый рост их численности", – сказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев.

На территории резервата особое внимание уделяют жителям ближайших аулов. Ежегодно реализуются проекты по финансовой поддержке местного населения для обеспечения доходов семей за счёт экологически безопасных источников, развиваются водосберегающие технологии, такие как капельное орошение. Ведутся различные проекты по экопросвещению и образованию в школах.

"Поддержка местных жителей – это один из важнейших этапов программы по реинтродукции тигра. Без их содействия реализация такого амбициозного проекта просто невозможна. Отдельным направлением является работа по экономическому развитию этих сел. Разведение скота и сельское хозяйство не могут полностью обеспечить потребности семей, именно поэтому одним из направлений Программы является оказание поддержки местным жителям и предоставление возможности развивать иные источники дохода, не наносящие ущерба окружающей среде. За последние четыре года Всемирным фондом дикой природы было предоставлено более 40 малых грантов, сформирован фонд развития местных сообществ, оказана поддержка в выращивании бахчевых культур для малоимущих семей. Ведётся обучение работе с экотуристами. В частности, акцентируется внимание на создание гостевых домов, на искусство быть гидом, производство сувениров", – сообщил директор Представительства Всемирного фонда дикой природы в РК (WWF России) Григорий Мазманянц.

В планах на ближайшее время строительство на территории резервата визит-центра, начало работы по созданию центра реинтродукции, включающего строительство вольеров для передержки и ветеринарных обследований. В Центре будут размещаться сотрудники, отслеживающие перемещение хищников и обеспечивающие безопасность для местных жителей.

В ближайшие годы планируется тесное сотрудничество в реализации Программы между Казахстаном и Россией. В ходе второго Международного форума по сохранению тигра состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в области реинтродукции.

Помимо этого, Казахстан присоединился к Владивостокской декларации по восстановлению тигра.

"Меморандум положит начало совместной продуктивной работе над амбициозной задачей возвращения тигра в Казахстан. Мы уверены, что реализация предусмотренных декларацией мер позволит увеличить численность тигров во всех странах. Мы надеемся, что Казахстан будет готов к следующему форуму, который состоится через 12 лет, представить свой вклад в эту столь необходимую для природы планеты задачу. Мы уверены, что данный форум позволит укрепить взаимоотношения и приблизить все страны к решению главной задачи – сохранить популяцию величественного хищника", – отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Шалабекова.

Напомним, программа возвращения тигра в Казахстан рассчитана минимум на 35 лет. Её реализацией занимается Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов при поддержке WWF России, а также программы ПРООН в Казахстане.