Казахстан предложил России участвовать в международных транспортно-логистических проектах

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Казахстан активно разрабатывает альтернативные транспортные маршруты и развивает сеть трансграничных хабов. Особая роль в восстановлении международных логистических цепочек принадлежит транзитному коридору "Север-Юг", который обеспечивает кратчайшие расстояния для перевозки грузов между странами ЕАЭС и Южной Азией, Восточной Африкой и Ближним Востоком, передаёт BaigeNews.kz.

"Нами активизирована работа восточной ветки коридора через железную дорогу Казахстан – Туркменистан – Иран. В июне 2022 года запущен пилотный поезд из 40 единиц 40-футовых контейнеров со строительными материалами из России, направленный в Индию. За 9 месяцев 2022 года по этому направлению перевезено 79,2 тысяч тонн грузов, что в 8 раз больше показателя прошлого года", - сообщил заместитель Премьер-Министра- министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Вместе с тем, по информации вице-премьера РК, успешному развитию коридора "Север-Юг" препятствуют барьеры инфраструктурного и "нефизического" характера. Среди них недостающие звенья и "узкие места" транспортной и логистической инфраструктуры, отсутствие скоординированного сквозного железнодорожного тарифа, бумажные процедуры пересечения границ. Сегодня эксперты насчитывают более 40 подобных барьеров. В итоге почти 50% транзитного времени тратится на пересечение границ, удваивая длительность авто и ж/д перевозок.

"Для устранения "узких мест" по коридору Север-Юг необходимо цифровизировать процесс контроля грузопотока на границах, гармонизировать таможенные процедуры и скоординировать тарифную политику. Ожидаемые результаты такой работы будут сопоставимы с отдачей развития физической инфраструктуры", - считает С. Жумангарин.

Ещё один большой проект Казахстана - развитие сети трансграничных хабов, которая включает строительство пяти приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации.

Начата работа по созданию МЦТЭС "Центральная Азия" на границе с Узбекистаном. В планах – создание и модернизация центров на внешних рубежах с Россией, Китаем, Кыргызстаном и Ираном.

На границе с Кыргызстаном будет создан хаб "Алатау". Это один из самых загруженных транзитных пунктов для товаров из Кыргызстана через Казахстан на север в Россию, Европу и КНР.

В настоящее время идёт работа над созданием центра трансграничной торговли "Евразия" в Западно-Казахстанской области, через который пролегают два ключевых коридора "Один Пояс – Один Путь" и "Север-Юг". Индустриальный объект в первую очередь будет интересен для реализации экспортоориентированных проектов обрабатывающей промышленности.

"Географическая близость и доступ к рынкам ЕАЭС в совокупности с привлекательными условиями сделают промышленную зону "Евразия" наиболее выгодным для инвесторов Китая, Индии, Турции. Приглашаем российских коллег и бизнес присоединиться к реализации этого масштабного проекта, который станет индустриально-логистическим хабом на перекрёстке экономических коридоров", - озвучил предложение от казахстанской стороны С. Жумангарин.

При этом он подчеркнул, что рост транзитного товаропотока, а также наращивание мощностей терминально-складской инфраструктуры позволит обеспечить продовольственную безопасность региона.

Напомним, сегодня в Оренбурге состоялся форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. В первой половине дня прошли панельные сессии участников и экспертов.

Во второй половине дня состоялось Пленарное заседание Форума с подключением Глав государств по телемосту из г.Москвы.