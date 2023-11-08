Казахстан прагматично оценивает сотрудничество с Россией – эксперт

Завтра Астану с официальным визитом посетит российский президент Владимир Путин. Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин отметил, что это событие носит в первую очередь экономический характер. Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" рассказал о повестке предстоящих переговоров. Владимир Путин, в свою очередь, о перспективах казахстанско-российских отношений поведал "Казправде". Корреспондент BaigeNews.kz попросил политолога, директора ОФ "Кемел арна" Замира Каражанова проанализировать заявления двух президентов и дать оценку дальнейшему развитию отношений наших стран.

"Казахстан прагматично оценивает сотрудничество с Россией. В основе лежат экономические, торговые интересы. Сейчас импорт из РФ в РК за первое полугодие составил где-то 55,7%, а наш экспорт в Россию вырос до 44,3%. Это в принципе очень хорошие показатели. Я думаю, мы должны стремиться как минимум к торговому балансу, а в идеале к тому, чтобы больше экспортировать", - сказал он.

Эксперт отметил, что в интервью обоих президентов поднимался вопрос сотрудничества в атомной энергетике.

"Действительно, такая проблема у нас есть – это нехватка энергоресурсов у Казахстана, и, конечно же, одно важных направлений – это сотрудничество в атомной энергетике. Здесь есть момент радиофобии у нашего населения. В Казахстане вопрос строительства АЭС будет решаться на референдуме, что немного усложняет процесс. Я думаю, что сам инструмент референдума – это один из таких методов, которые заставит казахстанское руководство тщательно продумать все нюансы, прежде чем выносить его на обсуждение", - добавил он.

Каражанов подчеркнул, что одно из ключевых заявлений Путина было в том, что Россия уважает суверенитет и независимость Казахстана.

"Но как это будет интерпретироваться в российских СМИ – неизвестно. Там часто проскальзывают такие высказывания, которые негативно сказываются на двусторонних отношениях", - отметил он.

Также политолог обратил внимание на то, что в обоих интервью говорилось о будущем мироустройстве – многополярности. По его словам, это предполагает, прежде всего, реформы ключевых объединений – ООН, ОБСЕ и финансовых институтов.

Важным моментом наш собеседник назвал укрепление правовой базы двух стран: заключаются договора и соглашения между Казахстаном и Россией по разным направлениям, в том числе, укреплению регионального сотрудничества.

"В принципе с участием России здесь в последние годы открывается очень много предприятий, связанных с нефтехимией, переработкой сырья, созданием какой-то готовой продукции. Мы эту готовую продукцию обычно закупали за рубежом. Поэтому если валютная выручка будет оставаться в стране – это для нас большой плюс", - добавил он.

Эксперт отметил, что рамках казахстанско-российского сотрудничества в последние годы делается упор не просто на наращивание торговли, а на укрепление региональной кооперации, создание совместных предприятий.

"Даже если с обоих сторон там будут идти какие-то линии: в одной стране начинается, в другой – заканчивается, ничего страшного. Главное, что мы создаем какую-то продукцию и становимся менее импортозависимыми. Для нас это очень важно. Плюс еще диверсификация экономики – создание таких предприятий ее расширяет. Тем более у нас есть хороший потенциал для того, чтобы диверсифицировать свою экономику", - пояснил он.

Политолог выразил мнение, что Центральная Азия является сейчас самым привлекательным направлением для России. Очень позитивным моментом Каражанов назвал приток российского бизнеса на казахстанский рынок.

"В прошлом году геополитические проблемы очень сильно сказались на экономике. Началась релокация бизнеса. Российский бизнес начал устремляться в центральноазиатские страны. И это был парадокс. Потому что мы уже сколько в ЕАЭС находимся, до этого были в Таможенном союзе, и одна из идей состояла в привлечении сюда российских компаний. Но по факту все эти годы особой динамики в этом направлении не было. Но не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Прошлогодние события и все эти санкции этот тренд очень ускорили. Сюда перетекли очень крупные компании, в том числе из IT-сектора", - добавил он.

Отметим, что завтра Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.