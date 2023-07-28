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Reuters Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26
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Фото: Reuters

Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры в Париже

Казахстан получил официальное приглашение на главные старты четырёхлетия, передаёт Baigenews.kz

Республика получила письмо за подписью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Приглашение на сегодня получили 203 из 206 национальных олимпийских комитетов. В этом списке нет России, Беларуси и Гватемалы (отстранена МОК).

 

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Сегодня, 10:26
211
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