Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры в Париже

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Казахстан получил официальное приглашение на главные старты четырёхлетия, передаёт Baigenews.kz.

Республика получила письмо за подписью президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Приглашение на сегодня получили 203 из 206 национальных олимпийских комитетов. В этом списке нет России, Беларуси и Гватемалы (отстранена МОК).