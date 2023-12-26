Казахстан подписал соглашения с Россией о строительстве трёх ТЭЦ и двух энергоблоков
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
51Фото: instagram.com/samrukkazyna_official
В Санкт-Петербурге подписаны соглашения о строительстве трёх ТЭЦ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов провёл встречи с председателем совета директоров ООО "Фирма ОРГРЭС" Султаном Яхьяевым и генеральным директором ООО "Интер РАО – Экспорт" Максимом Сергеевым.
"В ходе встреч подписаны соглашения о сотрудничестве – между АО "Самрук-Қазына" и ООО "Интер РАО – Экспорт" по проектам строительства трёх ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске, а также между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС" по строительству энергоблоков №3 и №4 на Экибастузской ГРЭС-2 с использованием российского оборудования", - сообщили в пресс-службе "Самрук-Казына".
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