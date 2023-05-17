Казахстан поддерживает инициативы Китая в области глобальной безопасности - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"С удовлетворением отмечаю растущий интерес наших стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки. С учетом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая", - сказал президент нашей страны.

Глава государства отметил, что страны придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.

"В данном контексте хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации. Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение Целей устойчивого развития", - подчеркнул он.

Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень. В этом контексте он отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.

Председатель КНР в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем

"В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу "золотого 30-летия" китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество", – сказал председатель КНР.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.