Казахстан планирует расширить список безвизовых стран до ста государств

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Граждане ста стран смогут без оформления визы посещать Казахстан в ближайшем будущем, передаёт BaigeNews.kz. В министерстве культуры и спорта планирует увеличить список безвизовых стран до ста государств. Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности министра культуры и спорта Асхат Оралов.

"Будет создан благоприятный климат для иностранных туристов. Прорабатывается вопрос увеличения перечня безвизовых стран до 100 (2022 год – 79 стран) и открытие новых прямых авиарейсов", - рассказал он.

Также глава ведомства отметил, что будет продолжена реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в отрасли, в частности, предусматривается реализация крупных инвестиционных проектов в туристских дестинациях с наибольшим потенциалом развития.

"Министерством будет оказана поддержка бизнесу в регионах. Благодаря принимаемым мерам увеличится предпринимательская активность. Указанные меры будут реализованы в рамках новой отраслевой Концепции. В результате ожидается рост внутренних туристов до 11 миллионов человек (2022 год – 8,6 млн), иностранных туристов до 4 миллионов человек (2022 год – 928 тыс)", - заявил и.о. министра.

По его словам, комплексный подход позволит также увеличить рост инвестиций до 260 миллиардов тенге. Занятость в отрасли составит 800 тысяч человек.