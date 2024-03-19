Казахстан планирует открыть торговое представительство в Урумчи

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев обсудил укрепление казахстанско-китайского торгового сотрудничества и открытие торгового представительства в городе Урумчи на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем и главой СУАР Эркином Туниязом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

По данным ведомства, в 2023 году товарооборот между нашими странами достиг 31,5 млрд долларов, из них на долю СУАР приходится свыше 64% или 20,3 млрд долларов. Сегодня Китай занимает ведущее место во внешней торговле Казахстана, а экспортно-импортные операции показывают динамичный рост.

Министр торговли и интеграции Казахстана акцентировал внимание собеседников на новых подходах в продвижении экспорта. Сегодня особое значение во внешней торговле с Китаем приобретает принцип регионализации.

"С каждой из провинций проводится адресная работа, разрабатывается план совместных действий по наращиванию торговли и привлечению инвестиций в проекты по приоритетным областям. Казахстанский бизнес проявляет все больше заинтересованности в поставке продукции на рынок Китая. Мы очень ценим поддержку руководства СУАР в решении вопросов доступа отечественных товаров в КНР", - отметил Арман Шаккалиев в ходе переговоров.

По словам министра, отечественные производители в ближайшие два года готовы отправить на экспорт более 250 тысяч тонн растительного масла и другой продукции.

На встрече собеседники затронули вопросы подготовки к проведению ежегодной выставки ЭКСПО Китай-Евразия и открытие казахстанского торгового представительства в г. Урумчи.