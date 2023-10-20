Казахстан перейдет на латиницу за шесть лет

Правительство РК утвердило Концепцию развития языковой политики до 2029 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, в 2029 году составит 84% (сегодня 81%). Доля госслужащих, владеющих казахским на уровне В2 по системе "КАЗТЕСТ" должна вырасти до 50% (сегодня – 35%).

Доля документооборота в госорганах и нацкомпаниях на государственном языке составит 94%. Доля использования казахского языка на международных мероприятиях, проводимых в Казахстане, а также организованных казахстанскими дипмиссиями за рубежом - 75% (сегодня 52%).

Доля выпускников школ с неказахским языком обучения, владеющих государственным языком на уровне В2, в 2029 году составит 75% (в 2023 году – 45%).

Для достижения этих целей предлагается усовершенствовать законодательство о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации, обязать предпринимателями выпускать кассовые чеки на казахском языке, обновить образовательные программы для учителей-филологов и школьников, организовать курсы (казахский, русский, английский) для взрослых, разработать, издать и распространить орфографические, орфоэпические словари казахского языка на основе латинского алфавита, справочники по казахской орфографии, орфоэпии, по культуре слова.