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Казахстан овощей завозит больше, чем продаёт за границу - статистика
Статистики подсчитали, что импорт овощей в Казахстан по многим ключевым категориям значительно перевешивает экспорт. При этом цены на свежие овощи в республике выросли на 10 процента за год, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
По итогам января–июля текущего года заметно вырос импорт в Казахстан перца: в три раза, до 26,9 тысячи тонн. Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2 процента до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7 процента до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4 процента до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5 процента до 103 тысячи тонн), помидоров (на 40,9 процента до 51 тысячи тонн). Кроме того, вырос импорт столовой свёклы (на 5,3 процента до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3 процента до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно.
Сократились объёмы импорта по таким овощам как картофель (на 19,9 процента до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4 процента до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5 процента до 32,5 тысячи тонн).
В свою очередь, экспорт из РК вырос по таким видам овощей как столовая свёкла (в 3,4 раза до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6 процента до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6 процента до трёх тысяч тонн), чеснок (на 24,4 процента до 403,2 тонны).
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты.
Отметим, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики. Так, по итогам января–июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца — в 47,6 раза, капусты — в 18,3 раза, столовой моркови — в 13,9 раза, столовой свёклы — в 10,2 раза, чеснока — в 8,7 раза, репчатого лука — в 6,3 раза, бахчевых культур — в 5,1 раза, картофеля — в 5 раз, помидоров — в 4,9 раза, огурцов — в 2,6 раза.
По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10 процентов за год. Среди них огурцы подорожали на 29,6 процента, помидоры — на 21,8 процента, репчатый лук — на 13,9 процента, картофель — на 13,2 процента, свёкла — на 0,1 процента. Подешевела морковь (на 2,2 процента) и белокочанная капуста (на 9,5 процента).
Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области — на 27,8 процента за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4 процента и 17 процента за год соответственно.
Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6 процента) и Улытауской (на 2,3 процента) областях.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов активнее заполнять стабилизационные фонды, в частности — овощехранилища, так как текущий период — самое подходящее время, чтобы закупить овощи максимально дешево, и делать впоследствии интервенции в межсезонье, не позволяя ценам в секторе ощутимо расти.
Также он подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.
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