Казахстан отличается высоким уровнем энергопотребления при низких тарифах

Казахстан, по данным Our World in Data, отличается весьма высоким уровнем энергопотребления: в 2022 году — 44,7 тыс. кВт∙ч на душу населения. Это один из самых высоких показателей в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Для справки: в среднем по миру показатель составил 21 тыс. кВт∙ч на душу населения, в странах Европы — 38,3 тыс. кВт∙ч, в странах Азии — 19,1 тыс. кВт∙ч.

Среди соседних стран выше энергию потребляют больше чем в РК в Туркменистане (71,4 тыс. кВт∙ч на душу населения) и в России (55,5 тыс. кВт∙ч). Ниже — в Беларуси (31,1 тыс. кВт∙ч), в Азербайджане (18,7 тыс. кВт∙ч), Узбекистане (16,9 тыс. кВт∙ч) и Кыргызстане (9,3 тыс. кВт∙ч. Данные за 2021 год).

При этом РК входит в число стран с самой "дешёвой" электроэнергией. По данным World Population Review, стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии в республике в текущем году составила всего 5 центов или около 23 тг. Это среднеотпускной тариф на электроэнергию. Для населения стоимость ещё ниже: около 17-18 тг за 1 кВт∙ч, то есть менее чем 4 цента.

Невысоки тарифы также в Кыргызстане (1 цент за кВт∙ч), Узбекистане (3 цента), Украине (4 цента), Азербайджане (5 центов) и России (6 центов). Ощутимо выше показатели в Беларуси (9 центов), Армении (10 центов) и Молдове (12 центов).

Самые высокие в мире цены на электроэнергию были зафиксированы в Дании (0,53 доллара за кВт∙ч), Германии (0,52 доллара) и Великобритании (0,47 доллара).

К сожалению, дешевизна означает для многих бездумное потребление. У казахстанцев нет привычки экономить коммунальные блага, будь то вода, газ или тепло, и электроэнергия в этом плане также показательна.

Тем не менее такой подход очень вреден как для финансов самих потребителей, так и для экологической ситуации и будущего страны. Тарифы на электроэнергию в РК будут расти: республика, как и весь мир, взяла на себя обязательства по декарбонизации экономики, а переход на "зелёную" энергию в любом случае приведёт к ощутимому удорожанию. Но даже без учёта цен безответственное потребление электроэнергии создаёт давление на экологическое благополучие и, как следствие, на здоровье и жизнь населения.