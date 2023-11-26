Казахстан открыл Почётное консульство на Канарских островах

Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев совершил рабочую поездку в автономное сообщество Канарские острова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В начале своего визита казахстанский дипломат провел переговоры с председателем правительства Канарских островов Фернандо Клавихо и представителем правительства Испании на Канарских островах Марией Терезой Майанс.

Основным мероприятием визита стала торжественная церемония открытия Почётного консульства РК на Канарских островах. Представительство Казахстана в регионе возглавил профессор международной торговли и международной экономики Директивного института Атлантики – Рафаэль Хуан Молина Петит, ранее занимавший руководящие должности в Министерстве экономики и Министерстве промышленности, торговли и туризма Канарских островов.

"Расширение географии института почётных консулов на территории Королевства вносит вклад в развитие казахско-испанского сотрудничества, а также является подтверждением стратегического характера отношений между нашими странами", — отметил Данат Мусаев.

Почетному консулу отводится важная роль, прежде всего в укреплении экономических и культурно-гуманитарных связей между регионом и Казахстаном. Приоритетным направлением деятельности безусловно является защита прав и законных интересов граждан Казахстана. Особое внимание будет уделяться поддержке контактов с казахстанскими детьми, усыновленными гражданами Испании.

На данный момент в различных регионах Испании функционируют четыре почётных консульства Казахстана.

Почётное консульство – учреждение, возглавляемое Почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.