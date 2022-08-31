Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану

По поручению главы государства правительство РК окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тысяч долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя вице-премьера Романа Скляра.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 миллионов человек.

27 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

28 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.