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BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Сегодня, 17:21
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану

По поручению главы государства правительство РК окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тысяч долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя вице-премьера Романа Скляра.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 миллионов человек.

27 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

28 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.

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#гуманитарная помощь #Пакистан
Сегодня, 17:21
78
Журналист

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