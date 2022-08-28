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Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев
Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.
Президент Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших.
Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время.
О разрушительном наводнении в Пакистане, унёсшем тысячи жизней, мы уже писали.
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