Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев

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Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

Президент Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших.

Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время.

О разрушительном наводнении в Пакистане, унёсшем тысячи жизней, мы уже писали.