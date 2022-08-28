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akorda.kz Сегодня, 19:12
95
Фото: akorda.kz

Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев

Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

 

Президент Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших.

Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время.

О разрушительном наводнении в Пакистане, унёсшем тысячи жизней, мы уже писали.

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#Токаев #Соболезнования #Пакистан
Сегодня, 19:12
95
Журналист

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