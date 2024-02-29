Казахстан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану

Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением президента для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива", - сообщили в МЧС РК.