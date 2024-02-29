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Казахстан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану

Сегодня, 21:29
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baigenews.kz/Анастасия Пучкова Сегодня, 21:29
Сегодня, 21:29
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Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова

Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением президента для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива", - сообщили в МЧС РК.

28 февраля первая партия дизельного топлива (1 000 тонн) отгружена из филиала "Заря" РГП "Резерв" 17 вагон-цистернами.

Гуманитарный груз будет передан представителям Министерства энергетики Кыргызстана.

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