Казахстан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану
Сегодня, 21:29
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Сегодня, 21:29Сегодня, 21:29
92Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова
Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с поручением президента для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива", - сообщили в МЧС РК.
28 февраля первая партия дизельного топлива (1 000 тонн) отгружена из филиала "Заря" РГП "Резерв" 17 вагон-цистернами.
Гуманитарный груз будет передан представителям Министерства энергетики Кыргызстана.