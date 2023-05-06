Казахстан неожиданно лишился олимпийского чемпиона на ЧМ-2023 по боксу

Фото: Sports.kz

Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел второй бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 92 килограммов Оралбай сразился с представителем Италии Азизом Аббесом Мухийдином и уступил ему решением судей.

Таким образом, Айбек Оралбай не смог выйти в следующую стадию турнира. Добавим, что Оралбай является чемпионом Азии-2022, а также олимпийским чемпионом среди юношей — "золото" он выиграл в 2018 году. Что касается Азиза Аббеса Мухийдина, то он — главная звезда сборной Италии: на прошлом чемпионате мира он стал серебряным призером; также он является действующим чемпионом Европы.