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Сегодня, 02:03
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198Фото: Sports.kz
Казахстан неожиданно лишился олимпийского чемпиона на ЧМ-2023 по боксу
Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел второй бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 92 килограммов Оралбай сразился с представителем Италии Азизом Аббесом Мухийдином и уступил ему решением судей.
Таким образом, Айбек Оралбай не смог выйти в следующую стадию турнира. Добавим, что Оралбай является чемпионом Азии-2022, а также олимпийским чемпионом среди юношей — "золото" он выиграл в 2018 году. Что касается Азиза Аббеса Мухийдина, то он — главная звезда сборной Италии: на прошлом чемпионате мира он стал серебряным призером; также он является действующим чемпионом Европы.
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