Казахстан намерен привлечь 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение семи лет

Казахстан намерен привлечь иностранные инвестиции на 150 миллиардов тенге в течение следующих семи лет. Об этом сегодня сообщил президент страны, Касым Жомарт Токаев, во время вречи с главами иностранных дипломатических миссий в Акорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы уже приступили к осуществлению реформ в поддержку цифровой трансформации по всей стране. Эти усилия получили признание во всем мире. В рейтинге ООН Казахстан вошел в топ-30 стран по развитию "электронного правительства", а также занял 11-е место в индексе онлайн-услуг. Мы планируем привлечь 150 млрд долларов инвестиций в течение следующих семи лет. Кредо Казахстана очень простое и ясное – мы не верим в игры с нулевой суммой. Мы хотим заменить "Большую игру" на "Большую выгоду" для всех в сердце Евразии", - сказал президент.