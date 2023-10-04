Казахстан намерен предоставлять IT-услуги США
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Казахстан рассматривает возможность проведения торговых миссий в США, связанных с предоставлением казахстанских продуктов в области IT-услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом.
"Мы заинтересованы в наращивании нашего экспорта, рассматриваем возможность проведения торговых миссий, связанных с предоставлением казахстанских продуктов в области IT-услуг, есть предложения в сфере креативной индустрии", - сказал Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Отмечается, что рост товарооборота между двумя странами за первое полугодие составил 30% и достиг отметки в 1.8 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель составлял 1.4 миллиарда долларов.
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