Казахстан намерен нарастить сотрудничество с Евросоюзом в сферах здравоохранения и фармацевтики

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Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз", прошедшего под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие глава представительства Евросоюза в РК, послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции, а также представители центральных госорганов РК.

Как отметил Алихан Смаилов, здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Он напомнил, в этом году в республике принят национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", основной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году. Кроме того, по его словам, РК планирует увеличить долю собственного выпуска фармпродукции до 50 процентов путём реализации механизма контрактного производства оригинальных препаратов.

"Перед Казахстаном и Евросоюзом открыт широкий спектр возможностей для укрепления партнёрства в сферах медицины и фармацевтики. Мы готовы к тесному сотрудничеству и совместному решению стоящих перед нами задач", — сказал Алихан Смаилов.

Участники заседания обсудили вопросы повышения квалификации работников сферы, управления медучреждениями, регулирования ценообразования на лекарства, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также развития системы здравоохранения в целом.

В рамках мероприятия также состоялась сессия "вопрос-ответ", в ходе которой представители центральных госорганов дали комментарии по интересующим иностранных партнёров темам.

Подводя итоги заседания, премьер-министр отметил, что правительство оперативно рассмотрит поступившие предложения для разработки и реализации дальнейших шагов по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.