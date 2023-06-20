Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем - Токаев

Фото: Акорда

Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем, заявил президент Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Глава государства также отметил значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, основная часть которого проходит через территорию Мангистауской области.

"Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны", - сказал президент.

Помимо этого Касым-Жомарт Токаев сообщил, что были обсуждено внедрение казахстанских проектов в инициативы, реализуемые в рамках действующей в Европейском Союзе, стратегии "Глобальные ворота".