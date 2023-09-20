Казахстан изучит опыт Португалии в IT-сфере

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты отметили, что две страны связывают очень теплые дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество.

Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и других.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации.

"Ваша страна имеет богатый опыт в IT-сфере. С учетом перспективности этой отрасли я направлю в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов. Казахстан заинтересован в налаживании более тесных связей с португальскими партнерами", - сказал президент Казахстана.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.