Вейпы продают с нарушениями в Казахстане: что будет после их полного запрета?

В Казахстане с 20 июня вступит в силу запрет на продажу вейпов. Напомним, в июне прошлого года президент страны выступая на заседании нацкурултая в Туркестане, назвал вейпы напастью, которая угрожает здоровью нации. Глава государства предложил принять срочные меры по борьбе с этим явлением. В апреле этого года президент подписал закон о полном запрете продажи, распространения и рекламы подобных смесей. В свою очередь общественники опасаются роста черного рынка продажи вейпов в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день, согласно закону, покупатели вейпов, обычных сигарет, а также алкоголя и кальянов должны быть не младше 21 года. Но так как на первый взгляд сложно определить возраст человека, введено требование о проверке удостоверения личности покупателя перед продажей ему этой продукции. Чтобы узнать, проверяют ли продавцы возраст покупателей, в Казахстане уже второй год идет социальный эксперимент.

Суть эксперимента в том, что волонтеров в возрасте от 18 до 21 года направляют в точки по продаже запрещенной продукции. Полный запрет на продажу некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них в Казахстане, начинается с 20 июня. Именно к этой категории товаров особое внимание и у организаторов социального эксперимента, а потому волонтеров отправляют покупать исключительно вейпы. Рядом находятся сотрудники полиции, чтобы в случае продажи волонтерам вейпов как можно быстрее вмешаться и составить на продавца протокол.

Эльвира Ватлина, директор Детского фонда Казахстана и вице-президент Международной ассоциации детских фондов, предположила, что именно сейчас, когда до запрета на вейпы осталось чуть больше недели, продавцы могут еще активнее сбывать товар, который скоро окажется вне закона. Однако, куда бы ни заходили волонтеры, при попытке купить вейп они наталкивались на проверку удостоверения личности и следующий за этим отказ в продаже.

Полицейские уверены, что это результат уже проведенных ранее аналогичных профилактических рейдов. Один из участковых, инспектор управления полиции Ауэзовского района подчеркнул, что проводимые мероприятия могут серьезно помочь удержать ситуацию под контролем.

"Данные профилактические мероприятия у нас проводятся еженедельно - в неделю буквально три-четыре раза мы выходим с общественными помощниками, с управлениями акимата, вместе выявляем реализацию лицам, не достигшим 21 года табачных изделий, в том числе иных систем нагревания табака, так называемых "одноразок". В случае выявления данного правонарушения на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, то есть на владельца точки составляется административный протокол по статье 423 прим 1 КоАП РК, они несут ответственность, оплачивают штраф. В данном месте, мы уже проводили один рейд, были нарушения, и сейчас они уже не продают без подтверждения даты рождения. То есть, эффективность имеется. Были и злостные нарушители, но сейчас они уже не работают, потому что мы их уже более трёх-четырёх раз оформляли и суд приостанавливал лицензию индивидуального предпринимателя на продажу этих изделий", - пояснили полицейские.

Правоохранители добавляют, что в данном направлении работа ведётся хорошо, число магазинов, которые продают табачные изделия лицам младше 21 года, уменьшилось.

Фото автора.

У общественников другая статистика, которая показывает, что число нарушений нынешнего запрета о продаже вейпов покупателям младше 21 года в нынешнем году наоборот заметно возросло.

"В прошлом году было составлено 14 протоколов о нарушении, в этом году за два месяца мы совместно с правоохранительными органами проверили таким способом, как сейчас, в Алматы, Шымкенте, Караганде и Усть-Каменогорске 137 вейпшопов за 24 рейда, и оформлено тоже 14 протоколов. То есть, сейчас за 2 месяца выявлено столько же нарушений, сколько за весь прошлый год", - говорит Эльвира Ватлина.

Марат Сайбеков, руководитель проекта "Юность без вейпа" в Алматы, убежден, что количество нарушений снижается благодаря качеству проводимой работы по профилактике курения среди юношей и девушек.

"В этом же районе, неделю назад три магазина продали нашим не достигшим 21 года волонтерам вейпы, они были оштрафованы. Сегодня уже другие волонтеры, им тоже нет 21 года, прошли по этим же магазинам, им уже не продали. Я считаю, это уже хороший результат. Наш проект и работает по такому принципу уже 2 года, что главное – не допускать повторения нарушений. И с наращиванием рейдов можно "научить" продавцов соблюдать закон", - полагает Марат Сайбеков.

Правда, он признает, что вейп-шопы в местах наиболее массового скопления молодежи, например, на Арбате в Алмалинском районе, не боятся штрафов и при повторных социальных экспериментах вновь попадают в число нарушителей.

Нужно бороться не с предложением, а со спросом

Как известно, для достижения максимального результата необходимо бороться не только с последствиями, но и с изначальной причиной проблемы. В случае с курением это противостояние не только продаже вредных веществ, но и работа с населением а именно профилактика курения. Практика показывает, что пока она не дает ощутимого результата.

"В профилактике необходимо чётко видеть цели: не только работа с продавцами в вейп шопах, причём как специализированных, так и просто обычных точкаах, но и информационная работа с родителями и с преподавателями. Да, взрослый человек волен сам выбирать, курить или нет, но важно, чтобы взрослые не оставались равнодушными к тому, что их ребенок "парит", курит, имеет другие вредные привычки. Увы, родители зачастую индифферентно относятся к тому, что дети "парят" вейпами. Мы когда были в закрытых детских учреждениях, нам даже руководство говорило и преподаватели сами, что когда родители приезжают навестить детей, которые там находятся на длительном содержании, они всё равно умудряются для детей привезти вейпы. Кого-то уличили, а кто-то вдруг сумел как-то передать "гаджет"? Родители как бы поощряют детей за это. Есть еще одна проблема. Подростки, понимая, что в связи с мониторингом им труднее приобрести вейп, просят купить старших. Поэтому нужно усиливать в этом плане информационно-образовательную работу. Мы планируем, в рамках школьного самоуправления тему постоянно затрагивать", - сказала Эльвира Ватлина.

Что касается социальных экспериментов и рейдов, то не во всех регионах правоохранители готовы в них участвовать и это осложняет работу общественникам.

Неожиданная развязка

Во время рейда в Алматы один из магазинов все-таки продал вейп молодым людям. В этой торговой точке явно не ожидали визита полицейских и общественников. Продавец-девушка не смогла ответить, почему не спросила удостоверение у покупателя, также сослалась на то что не выдавала чек, так как покупка была за наличные, что, тоже является нарушением, но уже налогового законодательства. По поводу камер видеонаблюдения девушка заявила, что они не работают. Звонок администратору также не помог. Закончилась эта история составлением протокола, но вопросы о том, что будет после 20 июня, когда продажу вейпов в целом запретят, остаются.

После 20 июня наказывать в целом за ввоз и продажу некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей будут по Уголовному кодексу, вплоть до ограничения свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества. А пока продавать вейпы можно, риск штрафа есть лишь при продаже лицам моложе 21 года, размер штрафа 15 месячных расчётных показателей для физических лиц, малым предприятиям грозит 30 МРП, средним предприятиям – 50 МРП и крупным - 70, а если это совершается повторно и многократно, то соответственно, штрафы увеличиваются.

"Мы не знаем, есть ли от хозяев торговых точек продавцам установка, что независимо от возраста нужно реализовать до 20 июня как можно больше продукции, потому что это бизнес. Второй вопрос - насколько информированы сами наемные сотрудники, стоящие за прилавками, что нужно проверять возраст и выдавать чеки. Что касается спроса, то четкой статистики нет. Когда мы начинали проект, говорили о том, что необходимо солидное исследование в разрезе областей Казахстана, но все застопорилось, когда встал вопрос финансирования", - сожалеет общественница Эльвира Ватлина.

Марат Сайбеков признает, что запрет на вейпы вряд ли отменит спрос на них, особенно в первое время.

"У нас запретительных мер очень много, вспомним кальяны, по наркотикам вообще суровые меры наказания, но при этом подпольная продажа выявляется периодически. Как работать с молодежью, чтобы она не покупала вредный товар? Пока будем создавать в каждом районе call-центры, телефоны доверия, чтобы быть в курсе, насколько эффективно работает новый закон. Но в целом запрет позволит убрать локализацию вейп-шопов возле школ, колледжей, университетов и популярных местах отдыха молодежи. Сейчас очень тяжело донести до сознания людей, особенно детей, информацию о вреде курения, и здесь школа должна работать, родители должны работать. И, конечно, в первую очередь, нужно работать с онлайн-сервисами, соцсетями где молодежь проводит очень много времени", - заключил Марат Сайбеков.

Фото Александр Шахбазов.