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Казахстан и Турция будут развивать сотрудничество в растениеводстве
Казахстан готов активно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Турцией в сфере сельского хозяйства. Об этом во время встречи с генеральным директором по растениеводству министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мехметом Хасдемиром заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Министр сельского хозяйства РК отметил, что речь идёт, в частности, о взаимодействии в области семеноводства, проведения испытаний сортов сельхозкультур и обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений.
Глава казахстанского Минсельхоза предложил турецкой делегации также активизировать работу научно-исследовательских институтов по проведению совместных научных исследований в области растениеводства.
"Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами братские отношения и взаимопонимания и с удовлетворением отмечаем, стабильное развитие казахстанcко-турецких отношений в сфере сельского хозяйства",- отметил министр.
Встреча представителей министерств сельского хозяйства двух стран состоялась в рамках государственного визита в Казахстан президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Турцией по итогам семи месяцев 2022 года составил 177,3 миллиона долларов, что на 77,6 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Казахстан экспортирует в основном масло, пшеницу и другие сельхозкультуры. А покупает турецкие семена подсолнечника и кондитерские изделия.
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