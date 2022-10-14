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pixabay.com Сегодня, 12:16
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Фото: pixabay.com

Казахстан и Турция будут развивать сотрудничество в растениеводстве

Казахстан готов активно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Турцией в сфере сельского хозяйства. Об этом во время встречи с генеральным директором по растениеводству министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мехметом Хасдемиром заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Министр сельского хозяйства РК отметил, что речь идёт, в частности, о взаимодействии в области семеноводства, проведения испытаний сортов сельхозкультур и обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений.

Глава казахстанского Минсельхоза предложил турецкой делегации также активизировать работу научно-исследовательских институтов по проведению совместных научных исследований в области растениеводства.

"Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами братские отношения и взаимопонимания и с удовлетворением отмечаем, стабильное развитие казахстанcко-турецких отношений в сфере сельского хозяйства",- отметил министр.

Встреча представителей министерств сельского хозяйства двух стран  состоялась в рамках государственного визита в Казахстан президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Турцией по итогам семи месяцев 2022 года составил 177,3 миллиона долларов, что на 77,6 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Казахстан экспортирует в основном масло, пшеницу и другие сельхозкультуры. А покупает турецкие семена подсолнечника и кондитерские изделия.

Минсельхоз
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#Казахстан #Турция #Минсельхоз РК #международное сотрудничество
Сегодня, 12:16
263
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