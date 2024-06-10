Казахстан и Россия намерены увеличить количество авиарейсов между крупными городами

Перспективы увеличения количества авиарейсов между крупными городами Казахстана и России рассмотрены на встрече Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Виталием Савельевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

“Стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия в сферах железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, в том числе касательно пассажирских и грузовых перевозок, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, а также развития международных транспортных коридоров”, - говорится в сообщении.

Обсуждены перспективы увеличения количества авиарейсов между крупными городами Казахстана и России с учетом растущего делового и туристического трафика.

Роман Скляр проинформировал о проводимой работе по модернизации приграничных автомобильных пунктов пропуска. При этом он подчеркнул важность синхронизации совместных усилий, в том числе в целях увеличения международного транзита по маршрутам Западный Китай – Западная Европа, Север – Юг из России через территорию Казахстана к портам Персидского залива. В этой связи стороны отметили важность согласованных действий в вопросах тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки.

По итогам встречи стороны договорились провести совместную проверку работы казахстанско-российских приграничных автомобильных пунктов пропуска.