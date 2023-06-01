Казахстан и Ливан планируют ввести безвизовый режим

Подготовлен проект соглашения между правительствами нашей страны и правительством Ливана об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов, передает BaigeNews.kz. Документ выложили для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

"Владельцы действительных дипломатических, служебных и специальных паспортов вправе многократно въезжать/выезжать, следовать транзитом и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком до 30 календарных дней в течении каждого периода 180 календарных дней с даты первого "въезда", - говорится в документе.

К слову, каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства граждан государства другой стороны, чье присутствие считается нежелательным.

Публичное обсуждение проекта документа продлится до 15 июня.