Казахстан и Китай договорились бороться с двойным гражданством

Депутаты Сената одобрили проект закона об обмене информацией в отношении граждан Казахстана и Китая. Документ направлен на борьбу с двойным гражданством, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представил проект закона депутат сената Мурат Кадырбек.

Он отметил, что Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств пторон подписано министрами иностранных дел Республики Казахстан и Китайской Народной Республики 17 мая 2023 года в городе Сиань, в ходе визита Главы государства в Китай.

В рамках Соглашения определены формы сотрудничества по взаимообмену сведениями по следующим направлениям:

количество безвизовых въездов, а также выданных виз гражданам государств сторон по целям пребывания на территории государств сторон;

предоставление одной стороной сведений о гражданах другой стороны, принятых или восстановленных в гражданстве своего государства;

взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу Соглашения;

информирование в отношении граждан государства другой Стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда.

Также, соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности, противоречии законодательству или международным обязательствам государства.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что это важное соглашение.

"Данное соглашение направлено на создание механизма обмена информацией в сфере миграции и в том числе направлено на сотрудничество по борьбе с двойным гражданством. К сожалению, такие факты имеют место, я не говорю сейчас в данной ситуации о Китае, я говорю в целом, что по нашим данным, которые были представлены министерством, за 2022 был выявлен 841 факт двойного гражданства. А в этом году, начиная с января по 1 октября, было установлено 525 лиц, имеющих двойное гражданство. К сожалению, есть такие случаи, когда среди них были и депутаты местных представительных органов, что вызывает вопросы. Поэтому с такого рода нарушениями законодательства нужно бороться", - заявил он.

Маулен Ашимбаев выразил надежду, что ратификация данного соглашения будут работать "на обеспечение выполнения Конституции РК, где четко прописано, что двойное гражданство не допустимо".

Вице-министр Игорь Лепёха в свою очередь сообщил, что МВД Казахстана будет предоставлять информацию о гражданах, которые въехали в Казахстан, о тех, кто получил визы, кто нарушил законодательство и о тех гражданах, которые получили гражданство Казахстана. Эта информация, по его словам, будут предоставляться посредством закрытых дипломатических каналов.