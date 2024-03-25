В Астане в рамках официального визита Министра иностранных дел Кипра в Казахстан состоялась церемония подписания Соглашения между Казахстаном и Кипром о передаче осужденных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Соглашение подписано Генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым и министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

"Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Кипра, в случае их осуждения в Казахстане", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями статьи 11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами.

Накануне министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос встретился с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, что в октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц. В ноябре 2023 РК ратифицировала договор.

Стоит отметить, что Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан.Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц.