Казахстан ратифицировал договор с Кипром о правовой помощи по уголовным делам
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
160Фото: baigenews.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
Кроме того, подписан Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче".
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