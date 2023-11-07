Казахстан ратифицировал договор с Кипром о правовой помощи по уголовным делам

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, подписан Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче".