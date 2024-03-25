Токаев побеседовал с министром иностранных дел Кипра
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Глава государства принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр. Как отметил Глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Правительства Кипра об открытии Посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.
Константинос Комбос, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.
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