Казахстан и Катар укрепляют экономическое сотрудничество
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Посол Республики Казахстан в государстве Катар Арман Исагалиев встретился с министром муниципалитета Катара Абдуллой бен Хамадом Аль-Атыйя, передаёт BaigeNews.
В ходе беседы стороны отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, в том числе в рамках Исламской организации по продовольственной безопасности. Казахский дипломат с удовлетворением отметил рост объёмов экспорта казахстанского мяса в Катар в 13 раз по итогам первого квартала 2024 года.
В свою очередь, катарская сторона отметила, что придает большое значение сфере сельского хозяйства и развитию современных технологий. В данном контексте, министр муниципалитета Катара подтвердил готовность к прочному взаимодействию с Казахстаном по вопросам продовольственной безопасности в рамках Национальной стратегии развития Катара.
По итогам встречи стороны рассмотрели план взаимных визитов и совместных мероприятий на высоком уровне в целях дальнейшего укрепления казахско-катарского стратегического сотрудничества.
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