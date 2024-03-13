Казахстан и Германия договорились о сотрудничестве в новых сферах

Казахстан совместно с Германией реализовал 22 кооперационных проекта, реализуются еще 22 инвестиционных проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

12 марта в городе Эрфурт Федеративной Республики Германия стартовал первый рабочий визит вице-министра промышленности и строительства Казахстана Олжаса Сапарбекова. Во встречах, организованных в рамках поездки, с вице-министром принимают участие также и представители казахстанского бизнеса.

"В ходе выступления на деловом круглом столе, посвященном сотрудничеству в инвестиционных проектах Казахстана и Тюрингии, вице-министр отметил высокую инвестиционную активность Германии в ключевых отраслях промышленности. К примеру, совместно с Германией реализовано 22 кооперационных проекта, в том числе с компаниями Linde Group и Knauf, а еще 22 инвестиционных проекта находятся на стадии реализации", - говорится в сообщении.

По итогам мероприятия подписаны четыре документа в сфере энергоэффективности, профессионального образования, дорожной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве и заключено соглашение с товариществом.

Стороны также договорились продолжить сотрудничество с правительством Тюрингии Казахстана путем создания рабочей группы.