Казахстан и Германия договорились о сотрудничестве в новых сферах
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Казахстан совместно с Германией реализовал 22 кооперационных проекта, реализуются еще 22 инвестиционных проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
12 марта в городе Эрфурт Федеративной Республики Германия стартовал первый рабочий визит вице-министра промышленности и строительства Казахстана Олжаса Сапарбекова. Во встречах, организованных в рамках поездки, с вице-министром принимают участие также и представители казахстанского бизнеса.
"В ходе выступления на деловом круглом столе, посвященном сотрудничеству в инвестиционных проектах Казахстана и Тюрингии, вице-министр отметил высокую инвестиционную активность Германии в ключевых отраслях промышленности.
К примеру, совместно с Германией реализовано 22 кооперационных проекта, в том числе с компаниями Linde Group и Knauf, а еще 22 инвестиционных проекта находятся на стадии реализации", - говорится в сообщении.
По итогам мероприятия подписаны четыре документа в сфере энергоэффективности, профессионального образования, дорожной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве и заключено соглашение с товариществом.
Стороны также договорились продолжить сотрудничество с правительством Тюрингии Казахстана путем создания рабочей группы.
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