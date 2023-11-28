Казахстан готовится экспортировать охлаждённое мясо в Китай

Обсуждены вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров встретился с председателем главного таможенного управления Китая Юй Цзяньхуа. Стороны обсудили вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем.

Айдарбек Сапаров отметил большой потенциал Казахстана в поставках в Китай охлаждённого мяса говядины и свинины, птицеводческой продукции и живой скот, а также масличных и зерновых культур.

Юй Цзяньхуа рассказал Айдарбеку Сапарову о финальном этапе оценки рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мясо птицы. Визит специалистов Главного таможенного управления КНР запланировали на декабрь 2023 года.

По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана, китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай.