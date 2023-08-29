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Казахстан готов нарастить несырьевой экспорт в КНР на миллиард долларов

Сегодня, 21:46
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primeminister.kz Сегодня, 21:46
Сегодня, 21:46
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Фото: primeminister.kz

Вопросы укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Китая обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и посол КНР в РК Чжан Сяо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства. 

Стороны рассмотрели темпы двусторонней торговли за первое полугодие, реализацию совместных проектов в транзитно-транспортной сфере, открытие взаимных культурных центров между РК и КНР, организацию Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, а также ряд других тем.

Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжает стабильно развиваться. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 34 процента и достиг рекордного показателя в 24 миллиарда долларов. В первом полугодии он вырос уже на 20 процентов и составил 13,6 миллиарда долларов. Продолжается работа по доведению объёмов двусторонней торговли до 35 миллиардов к 2030 году. 

Как отметил Алихан Смаилов, наблюдается рост поставок несырьевых товаров из Казахстана в Китай. В частности, начаты поставки пластмассовых изделий, металлоконструкций, муки, кондитерских и макаронных изделий. 

"Считаю, что нам необходимо расширить номенклатуру поставляемых товаров и услуг, установить больше прямых контактов между деловыми кругами наших стран. В этой связи сообщаем о готовности нарастить несырьевой экспорт в КНР на сумму порядка миллиарда долларов по 135 товарным позициям", — сказал он. 

Глава правительства добавил, что важным направлением также является инвестиционное взаимодействие. Китай традиционно входит в топ-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из Китая за последние 17 лет достиг 23,5 миллиарда долларов.

"Мы видим большой потенциал по наращиванию объёмов инвестиций. Приглашаем инвестиционное сообщество Китая расширить своё участие в совместных проектах", — подчеркнул Смаилов. 

Посол КНР в РК напомнил, что в этом году исполняется 10 лет инициативе "Один пояс – один путь", которую Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил в Астане в рамках государственного визита в Казахстан. 

"Казахстан одним из первых отозвался на эту инициативу и активно присоединился к её реализации. В рамках этого проделана большая работа. Сегодня нас объединяют 11 железнодорожных и автомобильных дорог, три нефтегазовых провода и Центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Без всякого преувеличения можно сказать, что имеющимся достижениям может позавидовать любой из наших партнёров. Нынешний год также обещает быть плодотворным в плане развития двусторонних отношений", — сказал Чжан Сяо. 

Он также отметил историческое значение майского визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай, в ходе которого был достигнут целый ряд важных межгосударственных договоренностей.

"Приоритетной задачей для нас на сегодняшний день является реализация всех достигнутых договоренностей", — добавил Посол КНР в РК. 

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