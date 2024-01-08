Казахстан экспортирует 1,2 млн тонн зерна в Узбекистан в январе

Казахстан в 2023 году экспортировал 9 млн тонн зерна, это на 1 млн тонн больше уровня 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КТЖ-Грузовые перевозки".

По информации КТЖ, перевозка зерна выросла на 12,7%, до 11,3 млн тонн.

На экспорт отгружено 9 млн тонн, что на 1 млн тонн больше уровня 2022 года. Перевезено 3 млн тонн продуктов перемола, в том числе на экспорт 2,2 млн тонн. На 15% вырос импорт сельхозпродукции в РК

"На январь 2024 года согласован основной план экспортных перевозок в объеме 1,5 млн тонн зерновых грузов. Из них 1,2 млн тонн через погранпереход Сарыагаш в направлении Узбекистана. Между тем, в первые дни января сдача поездов на Узбекистан заметно выросла, в то же время замедлился прием поездов китайской стороной", - говорится в сообщении.

В прошлом году перевозка зерна в КНР выросла в 3 раза к уровню 2022 года, до 2,2 млн тонн, погрузка продуктов перемола увеличилась в 2 раза, до 600 тыс. тонн. На сегодня это рекордный показатель перевозки зерновых грузов в соседнюю страну за последние несколько лет.

В компании рассказали о принимаемых мерах для ускорения доставки грузов по сети. В 2023 году было закуплено 113 магистральных локомотивов. В данный момент вагонов для перевозки грузов в стране достаточно, более того, наблюдается профицит порожних частных вагонов, которые заняли подъездные пути грузоотправителей и усложнили маневровые работы.