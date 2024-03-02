"Казахский король" одолел колумбийца в Англии
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Непобеждённыый казахстанский боксёр Султан Заурбек одержал 17-ю победу в карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport.kz.
Спорсмен, который получил от болельщиков прозвище "казахский король", выступил на вечере профессионального бокса в английском Телфорде.
Заурбек провёл бой с колумбийцем Виктором Хулио. Этот поединок прошел во втором полулёгком весе и был рассчитан на восемь раундов. Он неожиданно продлился всю дистанцию и закончился победой казахстанца лишь решением судей.
Таким образом, Султан Заурбек одержал семнадцатую победу на профи-ринге и по-прежнему не знает поражений, а Виктор Хулио проиграл в одиннадцатый раз в карьере. Изначально Заурбек должен был драться с другим боксером, аргентинцем Даниэлем Кордобой, но тот снялся за три дня до боя.
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